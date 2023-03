Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague gegen das spanische Topteam FC Barcelona eine erwartete 72:56 (35:34)-Auswärtsniederlage einstecken müssen. Beim Tabellendritten der Euroleague verkaufte sich Alba allerdings teuer und war dem Favoriten lange Zeit ebenbürtig, vor allem die Quote von der Dreipunktlinie war in der ersten Hälfte überragend. Doch mit zunehmender Spieldauer gingen den Berlinern die Kräfte aus und so verlor Alba verdient.