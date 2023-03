"Keiner wird es wagen, keiner wird es wagen, unseren FCU zu schlagen", ist einer der älteren Gassenhauer der Union-Berlin-Fans. In der Vergangenheit stimmten sie dieses Lied meist eher ironisch an.

Doch parallel zum Höhenflug der letzten Jahre singen die Eisernen die Zeilen ernster und ernster. Nicht ohne Grund: In den letzten 13 Monaten gelang es nur einer einzigen Mannschaft, den FCU im heimischen Stadion An der Alten Försterei zu schlagen: Royale Union Saint Gilloise aus Brüssel. Als die Belgier, die im September 2022 in der Gruppenphase der Europa League in Berlin gewonnen hatten, am Donnerstag für das Achtelfinale desselben Wettbewerbs nach Köpenick zurückkehrten, sah es mehrmals so aus, als könnte es ihnen erneut gelingen. Auch weil Urs Fischers Mannschaft sie dabei tatkräftig unterstützte.