Mit neuem Kapitän trifft Hertha BSC am Samstag (13 Uhr) im Olympiastadion auf die SpVgg Greuther Fürth. Der erste Sieg soll endlich her. Dardais Optionen im Mittelfeld werden knapper - und vor einem Schweden dürften die Berliner gewarnt sein. Von Anton Fahl

Joshua Leykam ist in Fürth aufgewachsen und hat sich nie die Frage gestellt, Fan eines anderen Vereins zu werden. Für ihn gab es von Anfang an nur das Kleeblatt: die SpVgg Greuther Fürth.

"Fürth hat bisher in jedem Spiel über lange Strecken dominiert. Gegen Kiel waren es schlechte zehn Minuten, in denen sie hinten sehr offen waren und danach nicht mehr die Kontrolle über das Spielgeschehen hatten", sagt Fürth-Fan und -Experte Joshua Leykam, der wöchentlich im Podcast 'Fürther Fußballgötter' über den Verein berichtet. "Die Chancenverwertung ist aber noch ausbaufähig. Die Treffsicherheit hat bislang nur Hrgota nachgewiesen, der auf der Zehn spielt und das Herzstück der Mannschaft ist."

Anders als die Herthaner haben die Fürther in der laufenden Spielzeit schon einiges fürs Punkte- und Torekonto getan. Mit einem furiosen 5:0-Heimsieg ist die SpVgg Greuther Fürth gegen den SC Paderborn in die Saison gestartet. Im Liga-Betrieb folgte eine Niederlage bei Holstein Kiel – nach Fürther Führung –, während die Pflichtaufgabe beim Drittligisten Hallescher FC in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 1:0 gelöst wurde. Am vergangenen Wochenende trennte sich "das Kleeblatt" mit einem torlosen Remis vom FC St. Pauli.

Das bewegt die Fans

Der nächste Gegensatz zu Hertha BSC: In Fürth herrscht in der Regel Ruhe rund um den Verein. "In Fürth ist es eigentlich immer relativ ruhig. Hier wird nichts hochgekocht, was natürlich auch damit zu tun hat, dass er hier nur wenige Medien gibt", sagt Leykam mit einem Lachen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Kapazitäten bleiben, um zu verfolgen, was die Konkurrenz treibt. "Ich schaue immer mit einem Grinsen auf Hertha. Es passiert immer wahnsinnig viel in dem Verein: Big City Club, Windhorst, Jürgen Klinsmann. In der laufenden Saison habe ich die beiden Top-Spiele von Hertha gesehen. Es ist auffällig, dass Spieler teilweise auf abstrusen Positionen eingesetzt werden", so Leykam weiter. "Jeremy Dudziak ist ja vor der Saison von Fürth zu Hertha gewechselt und wurde zunächst als linker Verteidiger eingesetzt. Seine defensiven Qualitäten sind mir aus seiner Zeit bei uns ehrlich gesagt aber nicht so richtig in Erinnerung geblieben."

Was die sportlichen Ambitionen der Fürther betrifft, hat Leykam klare Vorstellungen: "Im besten Fall können wir in dieser Saison oben anknüpfen. Das Leistungsniveau des Kaders könnte dafür reichen, Richtung Aufstieg zu gehen", sagt er. "Dafür müssten die Spieler aber jede Woche das Maximum herausholen. Auf jeden Fall sollte es am Ende der Saison aber wieder auf einen einstelligen Tabellenplatz hinauslaufen. Damit wären alle Fans einverstanden, nachdem die letzte Saison doch recht turbulent war."