Kapitän Marco Richter verlässt den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC und schließt sich Erstligist Mainz 05 an. Das teilten beide Vereine am Dienstag mit. Der Offensivspieler unterschrieb bei den Rheinhessen "einen langfristigen Vertrag", wie der Bundesligist verkündete. In den vier bisher absolvierten Pflichtspielen war Richter jeweils Teil der Hertha-Startelf.

"Für Marco hat sich die Möglichkeit ergeben, wieder in der Bundesliga zu spielen. Diese wollte er gerne wahrnehmen und wir haben am Ende eine faire Lösung gefunden", wird Sportdirektor Benjamin Weber in der Mitteilung zitiert. Es seien "zwei ereignisreiche Jahre" gewesen, sagte Marco Richter: "Ich habe dieses Trikot immer gerne getragen und vor den Fans gespielt, deshalb schmerzt der Abstieg noch immer. Umso mehr hoffe ich, dass Hertha schnell wieder in die Spur findet."

Richter war im August 2021 vom FC Augsburg in die Hauptstadt gewechselt. Der 25-Jährige stand bisher in 66 Partien für Hertha BSC auf dem Platz. In der vergangenen Saison war Richter mit sechs Toren und fünf Vorlagen zweitbester Scorer hinter Dodi Lukebakio.