Geplantes Turnier in Berlin

Einen Tag nach der Verschiebung der Olympischen Spiele hat die Internationale Handballföderation (IHF) reagiert - und ihrerseits das Qualifikationsturnier erneut verlegt. Das für Juni in Berlin geplante Event werde bis auf Weiteres verschoben, verkündete der Verband am Mittwoch in einer Mitteilung auf seiner Webseite [ihf.info].