Die Olympischen Spiele in Tokio werden wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben. Darauf einigten sich Japans Ministerpräsident Abe und das IOC am Dienstag. Sportler und Verbände drängten zuletzt immer stärker auf eine Verschiebung - auch aus der Region.

Das Internationale Olympische Komitee hat sich dem Druck von Verbänden und Sportlern gebeugt und die Olympischen Spiele in Tokio auf 2021 verschoben. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe erklärte, dass er und die Organisatoren in Tokio darum gebeten hätten.

"Unter den gegenwärtigen Umständen und auf der Grundlage der heute von der WHO bereitgestellten Informationen sind der IOC-Präsident und der japanische Premierminister zu dem Schluss gekommen, dass die Spiele der XXXII. Olympiade in Tokio auf einen Zeitpunkt nach 2020, jedoch nicht später als im Sommer 2021 verschoben werden müssen, um die Gesundheit der Athleten, aller an den Olympischen Spielen Beteiligten und der internationalen Gemeinschaft zu schützen", heißt es in einer Mitteilung des IOC.

Immer mehr Sportler hatten sich zuletzt für eine Verlegeung der Spiele ausgesprochen. Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet weltweit voran, mehr als 17.000 Menschen sind bereits an dem Virus gestorben.

Sendung: Inforadio, 24.03.2020, 15 Uhr