Hertha II vs. Altglienicke, TeBe vs. BFC Dynamo

Wenig später gab Tennis Borussia bekannt, dass wegen mehrerer Verdachtsfälle in Reihen von TeBe auch die Begegnung am Abend gegen den BFC Dynamo abgesagt werden muss. Somit entfällt auch der von rbb|24 geplante Livestream des Spiels. Auch hier gibt es noch keinen Nachholtermin.

Die VSG Altglienicke gab am Freitag auf Anfrage von rbb|24 bekannt, dass am Donnerstag ein Spieler positiv auf das Virus getestet wurde, bei mehreren weiteren Akteuren besteht zudem ein Corona-Verdacht. Ein erster Test am Donnerstag fiel aber bis auf den einen Fall negativ aus.

Trotzdem befinden sich alle Spieler und das Trainerteam in Quarantäne. Am Montag soll das gesamte Team erneut getestet werden. Sollten die Tests negativ ausfallen, dürfte die Mannschaft am Dienstag wieder mit dem Training beginnen, so die Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt.

Schon am kommenden Mittwoch steht für die VSG das nächste Spiel in der Regionalliga Nordost an, Gegner ist der Berliner AK (14:00 Uhr).



Bereits am vergangenen Wochenende musste ein Spiel der VSG gegen den BFC Dynamo abgesagt werden, weil der Verdacht bestand, dass ein Spieler des BFC mit Covid 19 infiziert war. Dieser Verdacht bestätigte sich nach einem Corona-Test nicht.