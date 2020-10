Das Spiel in der Regionalliga Nordost sollte ursprünglich am Sonntag stattfinden. Am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass ein Dynamo-Spieler Covid-19-ähnliche Symptome habe und sich in Quarantäne befinde. Der anschließende Corona-Test kam nun mit negativem Ergebnis zurück. Wann die Partie der Regionalliga Nordost nachgeholt wird, steht derzeit noch nicht fest.