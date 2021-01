Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann, hofft nach eigener Aussage auf die Wiederaufnahme des Breitensports nach Ostern. Das gab er am Montag im Rahmen der Verleihung der "Sterne des Sports" in Berlin bekannt. "Mein Wunsch wäre, dass wir spätestens nach Ostern wieder schrittweise wieder in das aktive Sporttreiben zurückkehren können", so Hörmann.