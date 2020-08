Mit einer neuen Betrugsmasche am Telefon ist ein Unbekannter am Donnerstag zwei mal bei Cottbuser Rentnerinnen gescheitert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe der Mann bei den beiden Rentnerinnen angerufen und suggeriert, dass ein naher Verwandter mit Corona im Krankenhaus liege und für eine Impfung mehrere Tausend Euro benötigt.

Die erste angerufene Seniorin habe nicht darauf reagiert. Bei der zweiten sei es einem aufmerksamen Taxifahrer zu verdanken gewesen, dass kein finanzieller Schaden entstand. Er habe die Frau direkt nach dem Bankbesuch zur Polizei gebracht, wo sie über den Betrugsversuch aufgeklärt worden sei.