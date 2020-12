Auf einer Baustelle in Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) sind Dutzende alte Grabstätten entdeckt worden. Bisher fanden Archäologen auf dem Areal, wo ein Supermarkt abgerissen wurde, rund 140 Gräber mit Beigaben. Die Gräber stammen laut Grabungsleiterin Catherine Korluß aus der Eisen- oder Bronzezeit und sind mutmaßlich bis zu 3.000 Jahre alt.

Die Funde liegen rund einen Meter tief. Ganze Knochenfunde seien dabei selten, sagte Korluß. "In der Zeit haben wir vor allen Dingen Brandbestattungen, die in Tongefäßen ausgeführt wurden und in kleinen Grabkammern im Boden beigesetzt wurden", so die Archäologin. Zwischen Scherben sind den Angaben zufolge aber auch Knochensplitter zu finden.