Bedrohungen, Beleidigungen, Sachbeschädigungen: Mitarbeiter in mehreren Jobcentern in Südbrandenburg berichten von bedrohlichen Situationen mit Jobsuchenden. Zum Schutz werden Sicherheitsdienste engagiert und Mitarbeiter geschult.

15 Vorkommnisse habe es in diesem Jahr im Jobcenter Oberspreewald-Lausitz bereits gegeben. Darunter seien "verbale Entgleisungen, sogar Sachbeschädigung und Attacken" gewesen, so der Landrat. Er sei der Meinung, die Vorfälle müssten öffentlich gemacht werden. Damit wolle er für mögliche Restriktionen bis hin zu Hausverboten mehr Verständnis erzeugen.

Mehrere Jobcenter in Südbrandenburg haben zahlreiche aggressive Handlungen durch Arbeitssuchende in diesem Jahr registriert. Dabei geht es um Beleidigungen bis hin zu Bedrohungen, Schmierereien und Sachbeschädigungen. Das hat eine Anfrage des rbb bei verschiedenen Jobcentern ergeben.

Diese Probleme gibt es offenbar in allen Jobcentern in Südbrandenburg. Auch in Dahme-Spreewald, Elbe-Elster und Cottbus habe es dieses Jahr bis zu 15 "sicherheitsrelevante Vorfälle" und "einige verbale Bedrohungssituationen" gegeben, heißt es von der Agentur für Arbeit in Cottbus, die die Jobcenter in den genannten Landkreisen betreut.

Dabei habe es aggressives Verhalten im Eingangsbereich gegeben, Androhung von Gewalt und auch eine Bombendrohung. Im Außenbereich seien Mülleimer angezündet und Flaschen an die Hausfassaden geworfen worden, heißt es von einer Sprecherin. Außerdem seien Eingangstüren und Dienstausgänge mit Fäkalien beschmiert und staatsfeindliche oder politisch motivierte Parolen aufgetragen worden.

Mitarbeiter seien auch telefonisch und per Mail beleidigt worden oder auch, wenn sie Kunden an die Einhaltung der Maskenpflicht erinnert hätten. Ein Kunde habe bei Nichtgewährung von Leistungen mit Suizid gedroht.