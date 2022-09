Die Gesellschaft wird immer älter und in immer mehr Branchen werden dringend Mitarbeiter:innen gesucht. In Berlin macht sich der Fachkräftemangel schon bemerkbar - und in Brandenburg ganz besonders. Von Götz Gringmuth-Dallmer

Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften wird in einer Branche ganz besonders deutlich: In der Altenpflege kommen in Brandenburg auf 100 gemeldete offene Stellen nach aktuellen Zahlen 23 Arbeitslose, die sich für solch eine Stelle interessieren. Damit steht dieser Wirtschaftszweig in Brandenburg an der Spitze.

Sie ist damit jedoch nicht allein, es werden von Jahr zu Jahr mehr. Denn die Zahl der Berufsgruppen in Berlin und Brandenburg, in denen von Firmen Mitarbeitende gesucht werden, steigt weiter. Wie eine Auswertung von Daten der Arbeitsagentur zeigt, die rbb|24 vorgenommen hat, gibt es in Brandenburg in mindestens 44 Berufsgruppen zu wenige Arbeitslose, um die gemeldeten offenen Stellen zu besetzen (Stand Juli 2022). Im Juli 2017 waren dagegen nur in 16 Berufsgruppen zu wenige Arbeitskräfte auf dem Markt.