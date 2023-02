Im Fall des in Südafrika vermissten 22-Jährigen aus Döbern (Spree-Neiße) gibt es erste Geständnisse. Die Polizei hat drei Männer festgenommen und sie dem Richter vorgeführt. Sie haben zugegeben, den Lausitzer überfallen und ausgeraubt zu haben, berichtete am Dienstag die ARD-Korrespondentin aus dem Studio Johannesburg dem rbb.

Der 22-Jährige hatte allein Urlaub in Kapstadt gemacht und wollte auf einen Berg wandern. Laut Polizei hat er am 15. Februar seine Unterkunft in einem Vorort von Kapstadt verlassen und ist danach nicht mehr gesehen worden. Auch zu einem angemeldeten Surf-Kurs war er nicht erschienen. Seine Kleidung und Wertgegenstände wurden in seinem Zimmer im Gästehaus gefunden.

Bei der Suche nach dem Mann bekam die Polizei Unterstützung durch die Bergwacht. Die deutsche Botschaft in Südafrika ist über den Fall informiert und mit den südafrikanischen Behörden sowie den Angehörigen des Vermissten in Kontakt.