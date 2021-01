7-Tage-Inzidenz steigt angeblich sprunghaft an

Damit hätte sich die Zahl innerhalb eines Tages fast verdoppelt. Am Donnerstag lag sie noch bei 275,24.

Der Süden Brandenburgs ist von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen. Wochenlang galt der Oberspreewald-Lausitz-Kreis als Hotspot des Landes. Im Dezember wurde er vom Elbe-Elster-Kreis abgelöst. Am Freitag meldet das Landesgesundheitsamt (LAVG) nun mit 514,40 den höchsten Inzidenzwert Brandenburgs aus dem Spree-Neiße-Kreis [kkm.brandenburg.de] .

Hintergrund der unterschiedlichen Zahlen: Das Landesgesundheitsamt habe alle zuletzt gemeldeten Fälle eingerechnet, heißt es vom Kreis. Dabei seien allerdings auch diejenigen gewesen, die vor über einer Woche nachgewiesen worden waren. "Der Landkreis hat am gestrigen Tag die erwartete Korrektur der Zahlen nach den Feiertagen durchgeführt", erläutert Sprecherin Saskia Schöne in einer Antwort an rbb|24. "Da die positiven Befunde rückwirkend eingepflegt wurden, erhöhte sich die kumulative Gesamtzahl, jedoch nicht die Inzidenz. Diese ist nur sieben Tage rückrechnend." Der Landkreis habe das LAVG gebeten, den Inzidenzwert zu korrigieren.

In Brandenburg hat sich am Freitag die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle innerhalb 24 Stunden um fast 1.600 erhöht. Wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte [msgiv.brandenbugrde], werden aktuell 1.120 Patienten wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, davon mehr als 250 intensivmedizinisch. Die Zahl der Toten, die mit dem Coronavirus infiziert waren, stieg um 60 auf 1.409.



Unterdessen hat der Brandenburger Landtag am Freitagvormittag die schärferen Corona-Maßnahmen gebilligt, die die Landesregierung umsetzen will. Unter anderem sollen sich Bewohner von Corona-Hotspots nur noch in einem 15-Kilometer-Radius ab der Kreisgrenze oder der Grenze der kreisfreien Stadt bewegen dürfen. Dies gelte allerdings nur für Ausflüge und sportliche Aktivitäten, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Fahrten zum Einkaufen oder zum Arzt seien weiter möglich.



Die AfD hatte die Sitzung beantragt. Sie fordert, alle Maßnahmen zu beenden.