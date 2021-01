Borgen Berlin Freitag, 08.01.2021 | 08:36 Uhr

Man muss sich wirklich fragen ob die alle schwachsinnig geworden sind!? Kabinett entscheidet, Landtag debattiert usw. Haben die noch gar nicht begriffen dass die ihren ganzen Zirkus, den die jetzt seit März stattfinden lassen, den Bürger so gut wie gar nicht mehr erreicht. Der Bogen ist völlig überspannt, denn bei Lanz, Illgner, Will und Co gehen die Debatten dann weiter, die schon kein Mensch mehr hören will und sehen kann. Völlig Über-Faced, wie ein Boxer der in den ersten Runden alles gegeben hat und am Ende völlig kraftlos in den Seilen hängt, dass ist das Bild was die uns abliefern! Die haben den Kampf verloren, bzw. den Bürger. Ski und Rodeln gut!!!