Robert N. Guben Montag, 01.02.2021 | 18:22 Uhr

Man stelle sich vor, es wäre eine richtig schlimme Pandemie mit 30% Sterberate über alle Altersgruppen z.B. Statt sich jetzt ggfs. ein wenig auf sowas einzustellen, damit es eben nicht wie jetzt eskaliert, zeigt der Humanus Stupidus sich nicht grade von seiner schlauesten Seite... In asiatischen Breitengraden scheint irgendwas in der Luft zu sein, was die Länder dort zu einem intelligenteren Umgang mit sowas führt... Ich befürchte Covid19 reicht noch nicht aus, um in hiesiegen Gefilden ein Pandemiegedächtnis zu etablieren.