Der Elbe-Elster-Kreis im Süden Brandenburgs reagiert auf die hohen Corona-Inzidenzwerte im Kreis. So soll mehr kontrolliert werden, ob die geltenden Maßnahmen eingehalten werden, sagte Landrat Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) dem rbb. Außerdem appelliert er an alle, sich an die Corona-Regeln zu halten.



Die Maßnahmen verschärfen will der Landkreis aber weiterhin nicht. Dazu sind laut Landesverordnung die Kreise und kreisfreien Städte in Brandenburg besonders ab einer Inzidenz von 100 aufgerufen, "wenn und soweit dies wegen örtlicher Besonderheiten oder aufgrund eines regionalen oder lokalen Infektionsgeschehens notwendig ist." Die Brandenburger Regierung hatte den Elbe-Elster am Wochenende auf die geltende Regelung hingewisen. Erzwingen kann das Land allerdings nichts, erklärte am Montag eine Sprecherin rbb|24.



Am Dienstag wurde aus dem Elbe-Elster-Kreis erneut der höchste Inzidenzwert in Brandenburg gemeldet. Er lag bei 166, am Montag waren es rund 177. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet im Vergleich zum Vortag leicht gesunken.