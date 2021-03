Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Brandenburger Landkreis die 100er-Grenze überschreitet, sollen Maßnahmen ergriffen werden. So sieht es die Corona-Verordnung vor. Zwei Kreise wollen trotz hoher Zahlen darauf verzichten - zum Ärger der Landesregierung.

Die Brandenburger Landesregierung hat auf die geltende Regelung für zusätzliche Corona-Schutzmaßnahmen ab einem Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 100 aufmerksam gemacht. Damit reagierte sie darauf, dass der Kreis Elbe-Elster trotz eines Wertes neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche über 100 keine zusätzlichen Corona-Maßnahmen einführen will.

Landrat Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) hatte am Freitag gesagt, wenn die geltenden Regelungen beachtet würden, bedürfe es keiner neuen Einschränkungen. Der Landkreis gehört seit mehreren Wochen zu den Regionen mit den höchsten Infektionswerten in Brandenburg. "Insofern wären wir eigentlich gefordert zu handeln. Wir haben uns aktuell aber anders entschieden", sagte Kaschinksi. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag dort am Samstag bei 156.

Noch höher liegt dieser Wert mit 164 aktuell nur in Oberspreewald-Lausitz. Doch auch dort soll es keine zusätzlichen Schutmaßnahmen geben. "Wir beabsichtigen nach all den Wochen des scharfen Lockdowns in OSL und nunmehr wenigen Tagen erster Lockerungen aktuell noch nicht, eine Allgemeinverfügung mit schärferen Corona-Regeln zu erlassen", sagte Landrat Siegurd Heinze (parteilos).