In Cottbus gelten ab Dienstag wieder strengere Corona-Regeln. Weil der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert seit mehr als fünf Tagen nacheinander über 20 liegt, müssen einige Lockerungen zurückgenommen werden. Das sieht die Brandenburger Corona-Umgangsverordnung vor. Am Montagmorgen lag der Wert für die Stadt bei 58. Die Stadt hat die Überschreitung des Grenzwertes an fünf aufeinanderfolgenden Tagen am Montag mitgeteilt.



So gilt seit Montag wieder eine Testpflicht für die Gastronomie, für Kulturveranstaltungen und für den Tourismus. Ausgenommen ist davon die Außengastronomie. Die Tests müssen unter Aufsicht vor Ort oder in einem Testzentrum durchgeführt werden. Vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen, müssen allerdings einen entsprechenden Nachweis vorlegen.

Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz in Cottbus an mehr als fünf Tagen hintereinander über 35 gibt es eine weitere Einschränkung. So dürfen noch maximal 5.000 Menschen gleichzeitig an einer Veranstaltung teilnehmen. Das würde einige geplante Konzerte, aber auch die Heimspiele des FC Energie Cottbus betreffen.