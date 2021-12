Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat offiziell ein "Großschadensereignis in Form eines Massenanfalls von Erkrankten" festgestellt. Es ist Vorstufe zum Katastrophenfall. Grund sind die hohen Corona-Infektionszahlen. "Die pandemische Lage führt in den Klinikbereichen des Klinikums Niederlausitz zu Personalengpässen und infolgedessen zu überbelegten Stationen", heißt es in der Mitteilung des Kreises am Freitag [ osl-online.de ].

Der Süden Brandenburgs ist seit Wochen der Corona-Hotspot des Landes. Der Oberspreewald-Lausitz-Kreis hatte am Freitag mit rund 1.014 die dritthöchste Inzidenz, nach Cottbus (1.146) und dem Elbe-Elster-Kreis (1.569) [kkm.brandenburg.de].

Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg nach zwei Tagen wieder leicht gestiegen. Der Wert neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner in einer Woche lag am Freitag bei rund 671. Die Inzidenz ist aktuell die vierthöchste im Ländervergleich nach Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt.



Auch der Anteil der belegten Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in den Brandenburger Krankenhäusern steigt weiter. Mit Stand vom Donnerstag waren 23,8 Prozent belegt nach 23,1 Prozent am Vortag.