Warteschlangen vor Impfstellen und teils lange Wartzeiten beim Hausarzt: Wenn es um die Corona-Impfung geht, scheinen Termine und Impfstoff aktuell Mangelware zu sein. Das sorgt in manchen Arztpraxen für Stress, hat Phillip Manske in Cottbus beobachtet.

Wenn Schwester Sybille in der Cottbuser Hausarztpraxis an den Kühlschrank mit den Impfstoffen geht, ist es seit Wochen das gleiche Bild. "Hier ist, wenn wir ihn vorrätig haben, unser Corona-Impfstoff. Leider ist er im Moment leer."

Bis Ende der Woche könnte in Brandenburger Arztpraxen der Corona-Impfstoff von Biontech ausgehen. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) rechnet damit, dass dann auch Impftermine in den Praxen abgesagt werden müssen.

Der Cottbuser Arzt bricht die letzte Ampulle mit Biontech an. "Heute wäre ein Liefertag gewesen." Doch bisher sei noch nichts angekommen. "Bislang habe ich keine Sicherheit, ob ich morgen weiter impfen kann - was ich eigentlich vorhabe."

Täglich werden in der Cottbuser rund zehn Patienten geimpft, 40 könnten es sein. "Wir bekommen in der Regel zwischen null und 80 Prozent dessen, was wir brauchen", sagt Steffen Wolf. Seit anderthalb Monaten sei seine Praxis in der Bredouille, zu viele Patienten für zu wenig Impfstoff zu haben.

Landrat Blasig beklagt Mangel an Impfstoff in Brandenburg

Eine Impfstelle ohne Impfstoff erzeuge nur Frust bei denen, die sich immunisieren lassen wollten, sagte der Vorsitzende des Landkreistages Brandenburg und Landrat von Potsdam-Mittelmark, Wolfgang Blasig (SPD), am Freitag im Inforadio vom rbb. Er sei relativ ratlos, wie es so weit habe kommen können, dass es an Impfstoff mangelt.



Offenbar gebe es große Probleme bei der Logistik und der Verteilung in die Großlager. Er kritisiert außerdem die Bundesregierung scharf und spricht von einem "Kommunikationsdesaster aus dem Hause Spahn". Bundesgesundheitsminister Spahn hatte Mitte November angekündigt, es werde nur noch eine bestimmte Menge Biontech ausgeliefert, weil zunächst die Moderna-Bestände verimpft werden sollten.

Für Brandenburg könne sich die Situation aber bald verbessern, so Blasig. "In der nächsten Woche soll eine Reserve von einer Wochenration, also 160.000 Impfdosen angelegt sein, die dann bei Bedarf in die jeweiligen Impfstellen und Impfzentren transportiert werden können." Das müsse einfach gelingen, so der Landrat.