Lesche Bodensee Mittwoch, 26.09.2018 | 18:35 Uhr

Dietmar wills richten und beendete dafür Grössen Beifall. Brandenburg geht ähnlich den gleichen Weg wie NWR. Durch nichts tun der SPD Politiker in NWR ist das Ruhrgebiet aktuell und für weitere Jahre Notstandsgebiet. Warum soll sich dies im Lande Brandenburg, insbesondere in der Lausitz, ändern. Woidke wills anders gestalten, nur wie weiß er selbst nicht. Schuld in BB sind die Regierenden Sozialisten und die altwmbewährten Linken.