imago/Rainer Weisflog Video: rbb|24 | 11.10.2018 | 13 Uhr | Bild: imago/Rainer Weisflog

Umfrage im Auftrag des rbb - AfD bleibt mit Abstand stärkste Partei in Cottbus

11.10.18 | 13:00 Uhr

Seit 2014 hat die AfD in Cottbus ihren Stimmenanteil fast verdreifacht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von infratest dimap im Auftrag des rbb. Wären heute Wahlen, wäre sie in der zweitgrößten Stadt Brandenburgs mit großem Abstand die stärkste Kraft.



Wenn am kommenden Sonntag in Brandenburg Landtagswahl wäre, würde die AfD in Cottbus 30 Prozent der Wählerstimmen bekommen - und wäre damit mit großem Abstand stärkste Partei. Das ist das Ergebnis einer exklusiven Umfrage von infratest dimap im Auftrag des rbb. Danach würde die AfD im Vergleich zu einer Umfrage im März sogar noch leicht zulegen - nämlich um einen Prozentpunkt. Im Vergleich zu den Ergebnissen bei der Landtagswahl 2014 hat die AfD unter Cottbuser Wählern damit ihr Ergebnis fast verdreifacht.



CDU verliert am stärksten

Größter Verlierer ist im Vergleich zur März-Umfrage die CDU. Sie käme auf 20 Prozent der Stimmen und büßt damit 4 Prozentpunkte ein. SPD und Die Linke legen jeweils zwei Prozentpunkte zu und kämen auf 17 beziehungsweise 19 Prozent. Die Grünen würden 6 Prozent der Stimmen erhalten, ein Plus von einem Prozentpunkt.



Gefragt wurde auch, wie sicher sich die Befragten auf öffentlichen Plätzen, Straßen, in Parks oder öffentlichen Verkehrsmitteln fühlen. Hintergrund sind die Auseinandersetzungen in Cottbus zwischen Einheimischen und Ausländern. 67 Prozent der Befragten gaben an, sich in Cottbus sicher beziehungsweise sehr sicher zu fühlen - das sind etwas mehr als im März (plus 3 Prozentpunkte), 29 Prozent fühlen sich unsicher. Dieser Anteil hat etwas abgenommen - nämlich um 4 Prozentpunkte.

Mehrheit sieht Überforderung mit Flüchtlingen

59 Prozent der Befragten gaben an, dass Cottbus mit der Integration von Flüchtlingen derzeit überfordert sei. Im Vergleich zur entsprechenden Umfrage im März ist dieser Anteil um 7 Prozentpunkte gesunken. 31 Prozent sagen, Cottbus sei nicht überfordert - das sind deutlich mehr als noch vor einem halben Jahr (plus 9 Prozentpunkte).



Für die repräsentative Umfrage sprach infratest dimap in der ersten Oktoberwoche dieses Jahres mit 1.002 Menschen in Cottbus.



Wie ist die politische Stimmung in Cottbus?

Bild: rbb/Landeswahlleiter Brandenburg AfD stärkste Kraft in Cottbus Würde heute in Cottbus gewählt, käme die AfD auf 30 Prozent der Stimmen - mehr als jede andere Partei. Im Vergleich zur Umfrage im März hat sie sich in der Wählergunst sogar noch einmal leicht verbessert. Auch SPD, Linke und Grüne verzeichnen ein leichtes Plus, liegen aber mit großem Abstand hinter der rechtspopulistischen Partei. Die CDU hat 4 Prozentpunkte verloren, mehr als jede andere Partei in Cottbus.



Bild: rbb/Landeswahlleiter Brandenburg AfD in Brandenburg gleichauf mit SPD Im gesamten Land Brandenburg teilen sich laut der September-Umfrage von infratest dimap SPD und AfD die Spitze bei der Wählergunst. Allerdings hat die AfD im Vergleich zu 2014 mehr als zehn Prozentpunkte zugelegt, die SPD ist um fast denselben Wert eingebrochen. Für eine rot-rote Koalition würde es nach aktuellem Stand nicht mehr reichen.



Bild: rbb/Landeswahlleiter Brandenburg Dramatischer Einbruch der SPD in Cottbus In Cottbus holte die SPD bei der Landtagswahl 2014 noch fast 32 Prozent der Stimmen. Heute wären es gerade noch 17 Prozent. Die AfD hat ihren Stimmenanteil in der Stadt dagegen fast verdreifacht.



Bild: rbb/Landeswahlleiter Brandenburg Der lange Abschwung der SPD Seit Mitte der 90er Jahre sinkt der Stimmenanteil der SPD in Cottbus bei Landtagswahlen kontinuierlich: Von über 50 Prozent 1994 auf nur noch knapp über 30 Prozent 2014. Der Dauer-Koalitionspartner Die Linke verbesserte sich stetig, brach dann aber 2014 ebenfalls ein und käme aktuell auf 19 Prozent.



Bild: rbb/Landeswahlleiter Brandenburg Stimmung gegenüber Flüchtlingen verbessert sich Zuletzt war es wiederholt zu Auseinandersetzunegn zwischen Einheimischen und Flüchtlingen in Cottbus gekommen, es gab Demos rechtspopulistischer Gruppierungen und Cottbus galt bundesweit bereits als ausländerfeindliche Stadt. Doch die Stimmung dreht sich: Zwar sagten noch immer fast 60 Prozent der Befragten, Cottbus sei mit der Integration von Flüchtlingen überfordert, doch dieser Anteil hat deutlich abgenommen. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Menschen, die sagen, Cottbus sei nicht überfordert.



Bild: rbb/Landeswahlleiter Brandenburg Flüchtlingsfrage spaltet fast alle Parteien Egal ob Sozialdemokraten, Christdemokraten, Linke oder Grüne, alle Parteien sind in der Frage, ob Cottbus mit der Flüchtlingssituation überfordert ist, in fast gleich große Lager gespalten. Nur bei der AfD ist die Sache eindeutig: Die Mehrheit der Parteianhänger glaubt nicht, dass die Integration funktioniert.



Bild: rbb/Landeswahlleiter Brandenburg Sicherheitsgefühl: Besser als vermutet Rechtspopulisten hatten Flüchtlinge in Cottbus wiederholt für ein gesteigertes Gefühl der Unsicherheit verantwortlich gemacht. Doch fast 70 Prozent der Stadtbewohner fühlen sich in Cottbus sicher, nur knapp 30 Prozent nicht - und letztere werden auch weniger.



Bild: rbb/Landeswahlleiter Brandenburg Frauen fühlen sich ein bisschen unsicherer Frauen gaben öfter als Männer an, sich nicht sicher zu fühlen auf den Straßen von Cottbus. Insgesamt aber gilt: Die große Mehrheit der Cottbuserinnen und Cottbuser hat keine Angst in der Öffentlichkeit. Mehr zu diesem Thema

Play Pause Fullscreen