Peter Cottbus Donnerstag, 17.10.2019 | 18:10 Uhr

Was hat die LEAG nun wieder rum zu ningeln? Entscheidung sollte von politischen Entscheidungen abhängen, die haben sie doch nun.

Entscheidung nach wie vor 2020, die haben wohl noch nicht kapiert was Phase ist.

In jedem Fall zeigt sich was von dem Laden zu halten ist, die Menschen sind denen vollkommen egal.