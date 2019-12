rbb: Herr Erstling, in Polen rückt die Afrikanische Schweinepest - kurz ASP - immer näher an die deutsche Grenze heran. Wie sehen Sie die Präventivmaßnahmen von Landes- und Kreisbehörden?

In Tschechien hat man sehr positive Erfahrungen gemacht mit dieser Art von Zäunen. Von daher hoffen wir, dass die auch bei uns ihre Wirkung entfalten können. Aber in Polen hat man natürlich damit recht, dass die verstärkte Bejagung des Schwarzwildes unabdingbar ist, um die ASP einzugrenzen.

Was bei einem Schweinepest-Fall in Deutschland passiert

Was würde die Einschleppung der Schweinepest nach Brandenburg wirtschaftlich bedeuten?

In dem Moment, in dem die ASP nach Deutschland eingeschleppt wird, gibt es einen Exportstopp für Schweinefleisch aus ganz Deutschland. Wenn Sie etwa einen Schweinebetrieb in einer Schutzzone haben, unterliegen Sie einem Verbringungsverbot, sobald die ASP in dieser Schutzzone auftritt. Das heißt, Sie bekommen Ihre Schweine nicht mehr verkauft. Das bedeutet hohe Einbußen und ist eine Katastrophe für die Schweinehalter. Auch deshalb ist es so wichtig, dass wir möglichst verhindern, dass die ASP nach Brandenburg eingeschleppt wird. Gehen Sie davon aus, dass allen schweinehaltenden Betrieben der Ernst der Lage bewusst ist.

Vielen Dank für das Gespräch!