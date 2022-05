Ursachen-Ermittlung nach Gasexplosion in Lychen dauert an

In Lychen in der Uckermark wird weiterhin nach der Ursache der Gasexplosion gesucht. Dort war es am vergangenen Freitag zu einem Unglück im Stadtzentrum in einer Bäckerei-Filiale gekommen . Auch am Donnerstag sei die Polizei für weitere Ermittlungen vor Ort, hieß es gegenüber dem rbb.

Bei der Explosion war eine 55-jährige Verkäuferin verletzt worden, als sie die Backstube betreten hatte. Nach rbb-Informationen könnte durch die Betätigung eines Lichtschalters in Kombination mit ausströmendem Gas die Explosion hervorgerufen worden sein. Die Frau wurde nach Eintreffen des Notarztes mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Bäckerei-Inhaber Norbert Janke sagte dem rbb am Donnerstag: "Sie ist verletzt ins Krankenhaus gekommen, und es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Wir sind froh, dass sie auf dem Weg der Besserung ist."

Bei der Explosion am vergangenen Freitagmorgen war auch ein Doppelhaus am Markt in Lychen teilweise eingestürzt. Danach wurden die Bewohner der umliegenden Häuser zunächst in Sicherheit gebracht. Sie konnten am Freitagabend in ihre Wohnungen zurückkehren.

In den Folgetagen wurde der Unglücksort von einer Spezialfirma überwacht, um Gas-Konzentrationen zu messen. In der Nacht zum Samstag war nach Angaben der Polizei ein Gasleck entdeckt worden. Ein weiterer Gas-Austritt konnte aber nicht festgestellt werden, ließ ein Sprecher der Polizei am Sonntag verlauten.

Nach ersten Informationen hatte es in dem Bereich am Donnerstag Arbeiten an einer Gasleitung gegeben, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr am vergangenen Donnerstagdem rbb. Ob es einen Zusammenhang zu der Explosion gibt, ist demnach aber noch unklar.