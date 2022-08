Umweltkatastrophe in der Oder - Zwei schippernde Sachsen sind auf Oder-Spree-Kanal gefangen

Mi 17.08.22 | 17:50 Uhr

dpa/P.Pleul Audio: rbb24 Brandenburg aktuell | 15.08.2022 | Michael Lietz | Bild: dpa/P.Pleul

Weil nach wie vor unklar ist, was das Fischsterben in der Oder verursacht, wurden auch Teile des Oder-Spree-Kanals gesperrt. Das stoppte auch zwei Ausflüger aus Sachsen. Die hängen jetzt in dem Kanal fest.



Anfang voriger Woche floss plötzlich nicht mehr nur Wasser, sondern auch eine mutmaßliche Giftwelle durch die Oder. Die Ursache für das massive Fischsterben ist nach wie vor ungeklärt. Vorsichtshalber wurde die Oder weitgehend abgeriegelt. Unter anderem sind die Schleusen in Eisenhüttenstadt und Kersdorf (Oder-Spree) sowie Neuhaus (Uckermark) geschlossen. So soll verhindert werden, dass die mutmaßlichen Auslöser des Fischsterbens aus der Oder in die Spree gelangen. Doch dadurch ist auch der Schiffsverkehr auf dem 20 Kilometer langen östlichen Abschnitt der Oder zum Erliegen gekommen. Und traf auch die Hobbykapitäne Peter Schneider aus Niesky (bei Görlitz) und Matthias Graupner aus Radebeul (bei Dresden).

Und dann ging es nicht mehr weiter

Die beiden Rentner aus Sachsen waren 35 Kilometer von ihrem Ziel entfernt, als es in der Kersdorfer Schleuse nicht mehr weiter ging. "Wir wussten am Anfang gar nichts. Bis Freitagvormittag wussten wir nicht, warum wir Stopp haben", sagte Schneider dem rbb. Ihnen sei gesagt worden, dass es am Donnerstagabend eine Notschleusung geben würde, die sei aber ausgefallen. Nun schippern sie nach wie vor auf der Oder. Um Verpflegung würden die zwei Sachsen sich vorerst keine Gedanken machen. Zum einen hätten sie noch genug an Bord. Zum anderen hätte ein Mitarbeiter vom Landratsamt angeboten, sie zu kontaktieren, wenn etwas fehlen sollte. Eine freundliche Geste, finden Schneider und Graupner. "Die Anwohner, die da Bungalows haben, waren da und haben gefragt, ob wir was brauchen. Die Schleusenwärterin war gestern Abend auch da. Also in der Hinsicht sind wir noch gut versorgt", so Schneider.

Senioren haben Verständnis für die Sperrung

Doch an Beschäftigung würde es mangeln. Ihre Frauen, die zunächst auch dabei waren, hätten die beiden schon nach Hause geschickt. Nicht einmal an ihrem Boot könnten sie arbeiten, der nächste Baumarkt ist 20 Kilometer entfernt und an dem nächsten Bootssteg würden nur zwei Klappräder stehen. Also "trinken wir mal Bier, also gemütlich", erzählt Schneider. "Gestern hatten wir versucht, zum Mittagessen nach Briesen zu fahren. Aber das war ein totaler Reinfall. Da ist absolut nichts." Für die Sperrung des Oder-Spree-Kanals haben die beiden trotzdem volles Verständnis, erzählen sie. Ihrer Meinung nach sei die erfolgreich. "Hier sind so viele Fische", erzählt Schneider. Sie hätten bisher noch keinen toten Fisch gesehen. Dieser Erfolg würde oberste Priorität haben und dafür würden die Rentner auch die Zwangspause in Kauf nehmen.

