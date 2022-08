Umweltkatastrophe in der Oder

Noch immer gibt es nichts Definitives, was die Umweltkatastrophe in der Oder ausgelöst hat. Polen hat nach wie vor keine Messwerte veröffentlicht. Wissenschaftler sehen als eine der Hauptursachen eine Algenblüte. Der Fischereiverband widerspricht.

Eine bislang noch nicht identifizierte Algenart könnte zum massenhaften Fischsterben in der Oder beigetragen haben. Das vermuten Wissenschaftler des Berliner Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist das für den Gewässerökologen Christian Wolter die wahrscheinlichste Ursache der Katastrophe, sagte er dem rbb am Mittwoch.

Was das massive Fischsterben in der Oder verursacht hat, ist noch nicht klar. Erste Resultate aus Brandenburg lassen nicht auf eine Quecksilber-Vergiftung schließen. Derweil bringen Forscher eine giftige Algenart als Ursache ins Gespräch.

Öko-Katastrophe an und in der Oder

Auch der Gewässeranalytiker Wolf von Tümpling vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg hält die Algen-These für plausibel, könnte sich aber auch andere Ursachen vorstellen. Vor allem der hohe Salzgehalt gibt den Forschern weiter Rätsel auf. Hier dürften illegale Einleitungen von Stoffen eine Rolle spielen.

Demnach könnten sich die Algen unter hohen Temperaturen und bei relativ niedrigem Wasserstand an der oberen Oder in Polen massiv ausgebildet haben. Nach dem Öffnen der stromab folgenden Schleusen seien die vermutlich toxischen Algen die Oder hinuntergeflossen. Damit würde sich der hohe Sauerstoffgehalt trotz hoher Temperaturen erklären, sagte er. Völlig unklar ist nach Ansicht der Wissenschaftler jedoch, welche äußeren Umstände die vermutete Algenblüte ausgelöst haben könnten.

Die polnische Regierung teilte mit, es seien bislang keine giftigen Substanzen im Wasser entdeckt worden. Es seien in den toten Fischen auch keine Hinweise auf Pestizide festgestellt worden, so das polnische Umweltministerium weiter. Vermutet wird hier weiter, dass chemische Stoffe in den Fluss eingeleitet wurden.

Ähnlich äußerte sich am Mittwoch auch ein Sprecher des Bundesumweltministerium auf rbb-Anfrage. Wenn man nicht genau wisse, nach welchem Stoff man in den Proben suche, gleiche dies einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen, so der Sprecher. Sicher sei man hingegen, dass Quecksilber als Vergiftungsursache ausgeschlossen sei.

Das hätten erste Laborergebnisse des Brandenburger Landesumweltamts ergeben. Die am Montagabend vom Landeslabor Berlin-Brandenburg in einer ersten Tranche übermittelten Ergebnisse hätten keine besonders hohen Werte für Metalle wie Quecksilber gezeigt, hieß es am Dienstag vom Umweltministerium des Landes Brandenburg. Eine einzelne Ursache für die Umweltkatastrophe lasse sich nicht erkennen.