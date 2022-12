Polizei hält betrunkenen Autofahrer in einer Nacht zweimal an

Gleich zweimal in einer Nacht hat die Polizei in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Zunächst wurde der 38-Jährige am Mittwoch kurz nach Mitternacht kontrolliert, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte.

Ein Alkoholtest vor Ort ergab demnach einen Wert von rund 1,4 Promille. Anschließend musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm verboten.