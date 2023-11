Die Schließungspläne des Reifenherstellers Goodyear in Fürstenwalde haben die Landespolitik alarmiert. Ein Vorschlag der Linken-Fraktion zur Verstaatlichung von Schlüsselindustrien stößt im Landtag auf deutlichen Widerspruch.

Der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) will für den Erhalt der Arbeitsplätze beim Reifenhersteller Goodyear in Fürstenwalde (Oder-Spree) kämpfen. "Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Beschäftigten zu unterstützen, so gut es geht und im besten Fall die Entscheidung umzukehren. Das ist mein oberstes Ziel", sagte Steinbach der Deutschen Presse-Agentur.

Derzeit führe er Gespräche, um den Sachstand aufzuklären, so Steinbach weiter. "Von daher ist es noch zu früh für Details", betonte er. Goodyear will bis Ende 2027 die Reifenproduktion in Fürstenwalde einstellen. Mehr als 700 Stellen werden dann voraussichtlich abgebaut.