Steinbach kritisiert Schließungspläne von Goodyear in Brandenburg

Reifenherstellung in Fürstenwalde

Der Reifenhersteller Goodyear hat angekündigt, die Produktion in Fürstenwalde bis 2027 einzustellen. Mehr als 700 Menschen sollen ihren Job verlieren. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach äußert seinen Unmut über die Entscheidung.

Steinbach hat angekündigt, sowohl mit dem Betriebsrat als auch mit den Verantwortlichen des Unternehmens noch am Freitagnachmittag, spätestens am Montag zu suchen. Der Minister sei nicht bereit, die Entwicklung "völlig kampflos" hinzunehmen. Er wolle jeden Widerhaken nutzen, um noch eine andere Entscheidung zu erreichen.

Steinbach habe eine minimale Vorwarnzeit über die Entscheidung gehabt und davon auf indirektem Wege wenige Stunden davor erfahren, sagte er dem rbb. "Ich bin nicht besonders glücklich, wie das Unternehmen dort mit uns kommuniziert hat." Durch die Nähe zum Tesla-Werk, wo es einen Absatzmarkt direkt in Brandenburg gebe, sehe der Minister die Entscheidung mit einem "Fragezeichen".

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) kritisiert die Entscheidung des Reifenherstellers Goodyear, die Produktion in Brandenburg einzustellen.

Seit mehr als 80 Jahren werden in Fürstenwalde/Spree Gummireifen produziert. Nun will das Unternehmen Goodyear die Reifenproduktion schließen und 750 Arbeitsplätze streichen. Die Gewerkschaft IG BCE plant dagegen einen Protest.

Goodyear will Reifenproduktion in Fürstenwalde beenden

Am Donnerstag hatte der Reifenhersteller Goodyear angekündigt, die gesamte Reifenproduktion in Fürstenwalde (Oder-Spree) bis Ende 2027 schrittweise einzustellen. Nach Angaben eines Unternehmensprechers sollen mehr als 700 Stellen abgebaut werden. Die Entscheidung wurde den Mitarbeitern in einer Betriebsversammlung mitgeteilt.

Trotz Steinbachs Versuchen, das Unternehmen umzustimmen, hat am Freitag ein Goodyear-Sprecher den Weiterbetrieb in Fürstenwalde ausgeschlossen. Für die Mitarbeiter solle eine faire Lösung gefunden werden. Der Sprecher nannte drei Gründe für die Entscheidung: "Die Nachfrageprognose für Reifen ist in ganz Europa rückläufig, die allgemeine Inflation spielt eine Rolle und der dritte Grund ist die zunehmende Billigkonkurrenz aus Asien", sagte er dem rbb.

Das Werk in Fürstenwalde hat den Angaben zufolge derzeit insgesamt etwa 900 Beschäftigte. Etwa 180 Mitarbeiter sollen demnach am Standort weiterhin Gummimischungen herstellen, die dann in andere Goodyear-Werke weltweit geliefert werden. Die restliche Reifenproduktion soll unter anderem ins Ausland verlagert werden, hieß es aus Mitarbeiterkreisen gegenüber dem rbb.