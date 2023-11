750 Jobs bedroht - Goodyear will Reifenproduktion in Fürstenwalde beenden

Do 16.11.23 | 18:21 Uhr

dpa/Patrick Pleul Audio: Antenne Brandenburg | 16.11.2023 | Klaus Lampe | Bild: dpa/Patrick Pleul

Seit mehr als 80 Jahren werden in Fürstenwalde/Spree Gummireifen produziert. Nun will Goodyear, das den Standort inzwischen betreibt, die Reifenproduktion schließen. 700 Arbeitsplätze oder mehr sollen wegfallen.



Der Reifenhersteller Goodyear will die Produktion im Werk in Fürstenwalde (Oder-Spree) stilllegen. Das Unternehmen kündigte am Donnerstag Pläne an, die Reifenherstellung an dem Standort schrittweise bis Ende 2027 zu beenden. Voraussichtlich sollen nach Angaben eines Sprechers 750 Stellen abgebaut werden. Der Betriebsrat spricht von 700 Stellen, die gestrichen werden sollen.

Das Werk in Fürstenwalde hat den Angaben zufolge derzeit insgesamt etwa 930 Beschäftigte. Der sogenannte Mischbetrieb in Fürstenwalde, in dem Gummimischungen hergestellt werden, solle aber erhalten bleiben, die dann weiter für alle europäischen Standorte produzieren. Die restliche Reifenproduktion soll unter anderem ins Ausland verlagert werden, hieß es aus Mitarbeiterkreisen gegenüber dem rbb. Schließen soll nach den Plänen des Unternehmens auch das Werk im hessischen Fulda. Dies ist bis Ende September 2025 vorgesehen. Es sollen dort 1.050 Stellen wegfallen.

Das Unternehmen begründet den Schritt mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, hohen Personal- und Energiekosten sowie Überkapazitäten am Markt durch Konkurrenz unter anderem aus Asien. "Dies ist eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, um Überkapazitäten zu reduzieren und unsere Produktionsstruktur mit der Nachfrage in Einklang zu bringen", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Marktaussichten in allen Bereich der Reifenindustrie hätten sich in den vergangenen Monaten "deutlich und rapide" verschlechtert, sagte ein Sprecher.



Gewerkschaft kritisiert Management

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) nannte die Pläne hochproblematisch aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen. In einer Mitteilung betonte die Gewerkschaft, Beschäftigte würden in Fürstenwalde teils in zweiter und dritter Generation arbeiten. Nach über 80 Jahren Reifenproduktion werde diese Tradition jäh beendet. Die Belegschaft sei am Nachmittag zum Schichtwechsel informiert worden, sagten Mitarbeiter dem rbb. "Gerade für Arbeiter mit befristeten Arbeitsverträgen ist das schwer", sagte ein Reifenwerker zur Stimmung. "Die wissen auf einmal gar nicht, wo sie stehen, und für alle anderen ist es nicht viel leichter." Man habe zwar schlechte Nachrichten befürchtet, sagte Rolf Erler Bezirksleiter Berlin-Mark Brandenburg von der Gewerkschaft IG BCE dem rbb. "Aber dass es so eine drastische Hiobsbotschaft gibt, damit haben wir nicht gerechnet." Die IG BCE kündigte an, sie werde die Entscheidung zur Produktionsaufgabe in Fürstenwalde nicht akzeptieren und für den Erhalt des Werkes kämpfen. "Wir werden alles tun, um diese Katastrophe zu verhindern", so Erler. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sei informiert worden. Mit ihm soll auf der anstehenden Betriebsversammlung über mögliche Lösungen für das Werk gesprochen werden.



Die IG BCE warf Goodyear vor, "Gewinnmaximierung" zu betreiben und zu wenig für sichere Perspektiven in der Reifenindustrie getan zu haben. "Völlig unverständlich ist zum Beispiel, dass mit der Gigafactory von Tesla in unmittelbarer Nachbarschaft in Grünheide keine strategische Zusammenarbeit aufgebaut wurde."



5.000 Mitarbeiter in Deutschland

Goodyear ist nach eigenen Angaben eines der größten Reifenunternehmen der Welt. Das Unternehmen beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter weltweit und stellt seine Produkte in 57 Werken in 23 Ländern auf der ganzen Welt her. In Deutschland zählt Goodyear rund 5.000 Mitarbeitende.



