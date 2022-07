Warnstreik des Bodenpersonals - Lufthansa streicht am Mittwoch fast alle Flüge

Di 26.07.22 | 12:48 Uhr

dpa/Axel Heimken Audio: rbb24 Inforadio | 26.07.2022 | Roman Warschauer | Bild: dpa/Axel Heimken

Wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals streicht die Lufthansa für Mittwoch fast eintausend Flüge. Betroffen sind insbesondere die Drehkreuze Frankfurt und München. Das hat auch Auswirkungen auf den Flugplan am BER - allerdings eher überschaubare.

Die Lufthansa streicht wegen des Warnstreiks bei Verdi am Mittwoch nahezu sein gesamtes Flugprogramm zusammen. Das hat das Flugunternehmen am Dienstag mitgeteilt. Betroffen seien etwas mehr als eintausend Flüge. 134.000 Reisende müssten sich nun auf Flugstreichungen einstellen - insbesondere an den Drehkreuzen Frankfurt und München. Der ganztägige Ausstand des Bodenpersonals soll am Mittwochmorgen um 3:45 Uhr beginnen, wie Verdi bekanntgegeben hat. Aufgerufen sind das Schalterpersonal, Flugzeugtechniker oder die Fahrer der riesigen Schlepper, die Flugzeuge am Flughafen auf die richtigen Positionen schieben. Ohne diese Dienstleistungen können die Jets ebenso wenig abheben wie ohne Piloten oder Kabinenpersonal.

dpa/F. Sommer Flugausfälle im Sommer - Diese Rechte sollten Sie als Fluggast kennen Der Flugverkehr wird in diesem Jahr chaotisch, daran gibt es keinen Zweifel mehr. Große Airlines streichen Flüge, weil Personal fehlt. Schon im Juni fallen viele Verbindungen aus. Urlauber:innen haben aber Rechte auf Ersatz - in Flügen oder Geld.



Nur begrenzte Kapazitäten für Umbuchungen

Der angekündigte Streik wird auch Auswirkungen außerhalb der Lufthansa-Drehkreuze haben - wenngleich in sehr viel geringerem Umfang. In Berlin etwa unterhält die Fluggesellschaft kein eigenes Bodenpersonal. Auch das Abfertigungspersonal wird nicht von der Lufthansa, sondern von einem Dienstleister gestellt. 20 Flüge von und nach Frankfurt waren für Mittwoch am BER geplant, zehn weitere waren von und nach München angesetzt. Sie sind inzwischen gestrichen worden. Passagiere, die ihre Flüge über die Drehkreuze gebucht haben, sollen von der Lufthansa nun informiert und nach Möglichkeit auf andere Flüge umgebucht werden, teilte das Unternehmen mit. Allerdings seien die "dafür verfügbaren Kapazitäten sehr begrenzt", betonte ein Sprecher. Passagiere ohne Umbuchungen sollten am Mittwoch nicht zu den Flughäfen kommen. Auch die Schalter an den Flughäfen seien sehr wahrscheinlich nicht besetzt.

Keine Einigung in Tarifverhandlungen für 20.000 Beschäftigte

Hintergrund des Warnstreiks sind laut Verdi die stockenden Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Beschäftigten. In der zweiten Verhandlungsrunde am 13. Juli habe das Management der Lufthansa ein Tarifangebot vorgelegt, das von den betroffenen Verdi-Mitgliedern als unzureichend kritisiert worden sei. Verdi hatte eine Lohnerhöhung von 9,5 Prozent oder mindestens 350 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten der Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo und anderen Töchtern des Konzerns gefordert. Lufthansa hat nach eigenen Angaben bei einer Laufzeit von 18 Monaten eine zweistufige pauschale Gehaltserhöhung um zusammen 250 Euro angeboten, zu der ab Juli kommenden Jahres noch eine gewinnabhängige Steigerung um 2 Prozent käme. Bei einem monatlichen Grundgehalt von 3.000 Euro ergäbe sich daraus eine Steigerung von 9 bis 11 Prozent, rechnete das Unternehmen vor.

dpa/Jörg Carstensen 2 min Problem auch am Flughafen BER - Wenn die Koffer alleine reisen Der Flug in den Urlaub ist für viele derzeit auch mit der Frage verbunden: Ist das Gepäck nach dem Umstieg im gleichen Flieger oder reist es hinterher? Die Probleme der Bodendienstleister werden vor allem durch Koffer-Schlangen sichtbar - auch am BER.

Lufthansa kritisiert Warnstreik in der Hauptreisezeit

Der erste Streik bei Lufthansa nach dem Corona-Schock kommt vor dem Hintergrund eines teilweise chaotisch verlaufenen Neustarts der Branche. Personalengpässe und eine starke Urlaubsnachfrage haben schon ohne Streiks zu erheblichen Abfertigungsproblemen in diesem Sommer geführt. Verdi macht dafür vor allem Missmanagement bei Flughäfen und Airlines verantwortlich. Lufthansa-Personalchef Michael Niggemann kritisierte den Warnstreik erneut als überzogen. Die frühe Eskalation des Tarifkonflikts nach nur zwei Verhandlungstagen in einer bislang konstruktiv verlaufenden Tarifrunde richte enorme Schäden an, erklärte er. Das betreffe vor allem die Kundinnen und Kunden in der Hauptreisezeit zusätzlich stark, aber auch die Mitarbeitenden in einer ohnehin schwierigen Phase des Luftverkehrs.

