Die BSR begründete ihre Ankündigung mit Warnstreik-Aufrufen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi innerhalb ihres Unternehmens. Darin heiße es, dass die Arbeitnehmer am Montag und am Dienstag streikten. Das Unternehmen kündigte an, auf seinen Seiten (externer Link) werde es Informationen zu den möglichen Schließungen geben.



Betroffen von der Arbeitskampfmaßnahme ist demnach voraussichtlich die Müllabfuhr. An beiden Tagen würden voraussichtlich die Restabfall- und Bioabfalltonnen sowie zum Teil auch die Wertstofftonnen nicht geleert. Die Entsorgung erfolgt dann erst wieder nach den Warnstreik-Tagen. Auch der Sperrmüll-Abholservice findet demnach am Montag und Dienstag nicht statt. Die Recyclinghöfe des Unternehmens blieben an beiden Tagen geschlossen. Straßenreinigung und die Leerung öffentlicher Abfalleimer findet der BSR-Unternehmensführung zufolge auch erst wieder am Mittwoch statt.