Die Beschäftigten der Berliner Bäderbetriebe beteiligen sich am Montag an den Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Der Warnstreik soll um 6 Uhr beginnen und fünf Stunden andauern, teilten die Bäderbetriebe am Freitag mit.



Einzelne Bäder könnten verspätet oder gar nicht öffnen. Konkretere Informationen könne man nicht geben, da es sich um einen Warnstreik handele, heißt es in der Pressemitteilung der Bäderbetriebe.