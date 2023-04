Landwirtschaft in Brandenburg

Immer mehr Bauern in Brandenburg bewirtschaften ihre Äcker ökologisch. Das hat das Landwirtschaftsministerium am Dienstag mitgeteilt. Im vergangenen Jahr kamen demnach rund 15.000 Hektar ökologische Landbau-Flächen hinzu. Das entspricht in etwa der Größe Treptow-Köpenicks. Auch die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe stieg von 1.505 auf 1.593.

Besonders verbreitet ist der ökologische Landbau in Dahme-Spreewald. Dort werden etwa 35 Prozent der Äcker ökologisch bewirtschaftet. Landesweit ist der Anteil im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 16,6 Prozent gestiegen.