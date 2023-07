Geplante Biomethananlage in Karstädt weiter in der Kritik

Der Ölkonzern Shell will in Karstädt eine Biomethananlage bauen. Seit Monaten gibt es dagegen Kritik. Eine Sondersitzung sollte nun zur Verständigung beitragen.

Eine geplante Biomethananlage in Karstädt in der Prignitz ist weiter erheblich in der Kritik. Auch eine Sondersitzung der Gemeindevertreter am Donnerstagabend in Karstädt brachte keine Verständigung zwischen Anwohnern, der Gemeindeverwaltung, den Kommunalpolitikern und dem Investor Shell.

Der Ölkonzern will an der Autobahn 14 künftig täglich bis zu 1.600 Tonnen Gülle und Mist zu Biomethan verarbeiten. Es soll in eine nahegelegene Gasleitung eingespeist und später im Ruhrgebiet zu Flüssiggas für den LKW-Verkehr weiterverarbeitet werden.