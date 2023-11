Schon länger kämpft Signa gegen die Insolvenz. In Berlin hat der der österreichische Immobilienkonzern mehrere Prestigeobjekte in seinem Portfolio. Diese sind nun erstmal auf Eis gelegt.

Die Krise des österreichischen Immobilienkonzerns Signa hat nun auch massive Auswirkungen auf Berlin. Wie der rbb aus Unternehmenskreisen erfuhr, wurden alle Bauprojekte gestoppt.

Es geht um Prestigeprojekte wie das Karstadt-Gebäude am Hermannplatz, aber auch diverse andere Vorhaben wie den Umbau des Bremsenwerks am Ostkreuz. Ein Teil der Projekte - etwa die Karstadt-Standorte Hermannplatz und Wedding - steckt noch in der Planungs- und Beteiligungsphase, andere waren dagegen bereits im Bau - zum Beispiel in der Passauer Straße und der Nürnberger Straße.