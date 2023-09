Das Heizungsgesetz ist längst zum Symbol für den Streit in der Ampel-Koalition geworden. Nach viel Gegenwind und noch mehr Änderungen hat der Bundestag es am Freitag beschlossen. Der erste Entwurf vom April wurde deutlich abgeschwächt. Von Frank Preiss

Die Adler Group hat an ihre Mieter saftige Mieterhöhungen geschickt. Um dies auch durchsetzen zu können, verlässt das Unternehmen jetzt das Berliner Wohnungsbündnis. Dieses hatte an die Mitgliedschaft Bedingungen geknüpft.

Auch direkt an der Spree in der Michaelkirchstraße schlägt die Baukrise zu. Dort baut das Unternehmen Development Partner ein achtstöckiges Haus namens "Elements" mit geplanten 20.000 Quadratmeter Fläche. Auf einem Viertel davon sind Mietwohnungen geplant. Der Rohbau steht schon. Aber am Donnerstag schickte Development Partner die Elements-Projektgesellschaft in Insolvenz. Wegen der Krise koste das Projekt 25 Prozent mehr als ursprünglich veranschlagt, teilte Development Partner mit. Nun verhandle man sowohl mit "der Finanzierungsseite", als auch mit "Lieferanten und Dienstleistern", um das Gebäude dennoch fertig zu bauen.