Am Flughafen BER wird es am Donnerstag erneut zu massiven Einschränkungen für Reisende kommen. Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi werden ganztägig keine Passagierflugzeuge abheben. Auch ankommende Flüge könnten betroffen sein.

Aufgrund des Warnstreiks Beschäftigter mehrerer Bereiche am Flughafen BER wird es dort am Donnerstag keine Abflüge geben. Das gab der Airport am Mittwochnachmittag auf X bekannt. Demnach könnten auch ankommende Flüge von Ausfällen und Änderungen betroffen sein. "Passagiere werden gebeten, sich bei ihrer Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter zu informieren", hieß es in der Mitteilung.

Am Mittwochnachmittag wurde bekannt, dass die Gewerkschaft Verdi das Luftsicherheitspersonal auch am Freitag zu Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen aufgerufen hat. Das teilte der Flughafen Hannover mit. Welche Flughäfen neben Hannover betroffen sind, blieb zunächst unklar.