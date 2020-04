Fehlende Genehmigungen in Coronakrise

Um wirtschaftliche Einbußen durch die Corona-Krise zu bekämpfen, fordert die Fachgemeinschaft Bau von den Behörden in Berlin und Brandenburg ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren.

Hauptgeschäftsführerin Manja Schreiner machte sich am Samstagabend im rbb dafür stark, das bürokratische Vergaberecht auszusetzen. "Nur so kommen wir jetzt über die Krise", sagte sie in der Abendschau.

Noch seien die Auftragsbücher der Branche zwar voll, sagte Schreiner. Problematisch seien jedoch fehlende Baugenehmigungen, weil die Verwaltung größtenteils im Homeoffice sei, was zu Verzögerungen führe.

