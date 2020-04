Fahrradfahren in Berlin mit den Leihrädern von Nextbike bleibt bis Mitte Mai weiterhin die ersten 30 Minuten kostenlos. Das hat die Senatsverwaltung für Verkehr am Montag mitgeteilt.

Der Senat begründet die Gratisfahrten damit, dass die Mobilität in der Stadt so besser verteilt würde und sich die Ansteckungsgefahr reduzieren ließe. Es wird empfohlen, weiterhin beim Gebrauch der Räder die Hygieneregeln einzuhalten. Die kostenlose Ausleihzeit von 30 Minuten könne auch mehrmals am Tag genutzt werden.

Nach Angaben des Anbieters Nextbike stehen rund 5.000 Leihräder in Berlin zur Verfügung, für den Verleih können die Räder telefonisch oder per App freigeschaltet werden [nextbike.de]. Der Senat bittet Nutzer, die Leihräder nur an den rund 50 Leihstationen in der Hauptstadt abzustellen.