Berliner Berlin Samstag, 11.04.2020 | 12:01 Uhr

Schon beim Vorbeilaufen atmet man die ausgestossene Atemluft des Entgegenkommenden ein. Das merkt man z.B. wenn man an einem Raucher vorbeikommt. Die ausgestossene Atemluft des Rauchers riecht man beim Einatmen. Genau so ist es mit dem Coronavirus. Auch Covid 19 wird wie viele andere Viren über die (Atem-)Luft übertragen. Auch z.B. beim Sprechen werden Viren freigesetzt, wenn die Person infiziert ist.



Ein Infizierter produziert pro Tag Millionen an Virenkopien, die dann teilweise durch einfaches Atmen, Sprechen, Husten und Niesen an die Luft abgeben werden. Atmet jemand diese Luftwolke ein - auch nur teilweise - wird er höchstwahrscheinlich infiziert. Daher soll man Abstand halten.



In der Enge der Stadt ist es so gut wie unmöglich Abstand zu halten. Autos nehmen zu viel Platz weg. Daher ist es zwingend notwendig den Autoverkehr in der Stadt einzustellen.



Das Auto bietet ohnehin zu viel Mobilität. Ein Infizierter kann ohne es zu merken an vielen Orten das Virus verbreiten.