Roland Rötinger Berlin Sonntag, 19.04.2020 | 16:36 Uhr

Fridays for Future hat wohl nicht gereicht, aus dem Grund Corona! Vielleicht ist das noch ein harmloser Warnschuss? In China hatte man ja vorher schon Masken nötig, damit man nicht mehr Russpartikel einatmet wie Sauerstoff. Viele die keinen Fluglärm mehr ertragen müssen werden das Leben jetzt wohl auch mal in Ruhe genießen. Niemand steigt mehr aus dem Auto und schlägt dem der vor im steht ins Gesicht, weil er bei Gelb nicht gefahren ist. Kein lügen und betrügen mehr, weil die Abgaswerte in den Innenstädten nicht stimmen. Toilettenpapier gibt es auch wieder. Niemand wird am Alex erschlagen. Hat auch schon paar Vorteile, so eine kleine Lungenpest.