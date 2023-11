Die Staatsanwaltschaft Berlin hat einen Mann am Landgericht Berlin angeklagt, der angeblich über ein Jahr hinweg 1,6 Millionen Euro für Corona-Tests abgerechnet hat, ohne diese durchgeführt zu haben. Dem 45 Jahre alten Mann wird gewerbsmäßiger Betrug in zwanzig Fällen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.