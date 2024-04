Michael Müller zeigt Verständnis für Kritik an Corona-Maßnahmen

Zu der damaligen Corona-Politik meldet sich Michael Müller zu Wort. Aus heutiger Sicht hätte man intensiver mit anderen wissenschaftlichen Institutionen und Experten sprechen müssen, so der ehemalige Regierende Bürgermeister.

In der Debatte über eine Aufarbeitung der Pandemie-Zeit zeigt Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) rund ein Jahr nach der Aufhebung der letzten Einschränkungen Verständnis für Kritik an den Corona-Maßnahmen.

Im rbb24 Inforadio sagte Müller am Montag, dass mit einem anderen Auftreten etwa die Debatte über eine Impfpflicht anders verlaufen wäre: "Ich glaube, mit einer klaren Kommunikation von Anfang an - in die eine oder andere Richtung - hätte man das auffangen können."

Viele der Ministerpräsidenten hätten laut Müller nicht damit gerechnet, dass "es doch so viele Vorbehalte gab. Wir dachten natürlich, alle sind so froh, dass man dieses Mittel ergreifen kann, dass alle es auch nutzen wollen", so Müller.