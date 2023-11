Die Schuldnerberatung der Stadtmission Berlin hat in den letzten Wochen einen enormen Anstieg an Beratungsanfragen festgestellt. Selbstständige müssen große Anteile ihrer Corona-Hilfen zurückzahlen. Manche führt das in die Insolvenz. Von Sebastian Schöbel

Dazu kommen rund 95.000 Endabrechnungen zur Neustarthilfe des Bundes für Soloselbstständige und kleine Unternehmen, sowie etwas mehr als 22.000 Prüfungen zu den Corona-Soforthilfen. Der damals regierende rot-grün-rote Senat hatte sich in der Pandemie für eine unbürokratische und schnelle Auszahlung der Mittel entschieden. Das macht nun allerdings Nachkontrollen nötig.

Linken-Politiker Schlüsselburg schlägt vor, zur Bearbeitung der vielen Anträge auch Künstliche Intelligenz zu nutzen. Denn die IBB werde bald auch Teile des geplanten Sondervermögens für Klimaschutz in Berlin umsetzen müssen, weil sie einen großen Teil der Anträge auf Förderung bearbeitet. "Deswegen kommt es jetzt bei der Erledigung der Corona-Abwicklung darauf an, manuelle Prüfhandlungen so weit wie möglich zu reduzieren", so Schlüsselburg. Laut IBB werden zwar bereits diverse Datenbanken, etwa bei den Finanzämtern, zum Abgleich genutzt, doch wenn das nicht ausreicht, weil zum Beispiel Konto- und Steuernummern nicht zusammenpassen oder Unternehmen den Besitzer gewechselt haben, müsse händisch recherchiert werden. Auch Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hatte bereits den Einsatz von KI in der Berliner Verwaltung angeregt - vor allem, weil das nötige Fachpersonal an fast allen Ecken fehlt.