Do 14.09.23 | 18:07 Uhr

Timo Ulrichs: Wir laufen langsam in den Frühherbst rein, und da ist es völlig natürlich, dass solche saisonalen Infektionskrankheiten wieder mehr Fälle haben. Wir hoffen auch, dass sich das Coronavirus saisonal verhalten wird. Auch wenn wir in diesem Sommer eine mögliche Sommerwelle verpasst haben. Einfach weil wir nicht genug getestet haben.

Deswegen ist davon auszugehen, dass die sich dann durchsetzen und alle anderen Varianten verdrängen wird. Das ist aber eigentlich nicht so dramatisch, denn der neue Impfstoff wird auch diese Variante mit abdecken. Völlig anders sieht diese Variante eben auch nicht aus.

Man weiß noch nicht so viel, außer dass es sich um eine weitere Subvariante handelt, die ähnlich aussieht wie Omikron, die wir schon kennen. Was wir noch nicht wissen, ist, ob diese Variante mit einer erhöhten Pathogenität einhergeht. Alle Varianten, die sich neu durchsetzen, sind natürlich ansteckender als die Vorgänger.

Es gibt Varianten, die auch Experten Sorgen bereiten, weil sie noch wenig darüber wissen. Pirola heißt eine dieser Varianten. Was wissen Sie darüber?

Genauso wie die anderen Impfstoffe auch. Der wurde von Biontech und Moderna entwickelt, ist also mRNA-basiert. Er enthält einige andere Antigene, die diese neuen Untervarianten schon präsentiert haben. Dadurch kommt es zu einer Kreuzreaktivität.

Gesetze zum Schutz vor Corona gibt es nicht mehr. Zuletzt sind die Zahlen wieder gestiegen. Wie gefährlich ist Corona aktuell? Was sollte man tun bei Erkältungssymptomen? rbb|24 gibt Antworten auf einige Fragen.

Steigende Corona-Zahlen – was gilt es zu beachten?

Kreuzreaktivität - was meinen Sie damit?

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte, wir hätten schon eine gute Immunisierung in der Gesellschaft. Wer sollte sich überhaupt impfen lassen?

Es ist nicht mehr so wie in der Pandemie. Wir haben eine Grundimmunität und es ist sinnvoll, dass sich die genannten Gruppen ihren Impfschutz auffrischen lassen - also Menschen, die älter als 60 Jahre sind, Menschen mit chronischen Grunderkrankungen, aber auch solche, die sich mit diesen Menschen beschäftigen im medizinischen, pflegerischen Bereich. Und möglicherweise auch Menschen, die sehr viele Kontakte haben. Da ist es auch sinnvoll, den eigenen Immunschutz nochmal zu aktualisieren.