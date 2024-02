Faktencheck Donnerstag, 29.02.2024 | 15:59 Uhr

Ich habe in diesem Winter erstmals Corona selbst erfahren können. Das war das Schrecklichste, was ich je hatte. Das Erbrechen, die Erstickungsanfälle und das Bellen wie eine Robbe über 7 Wochen, die absolute Hinfälligkeit. Komischerweise schmeckten alle Nahrungsmittel wie eingeweichte Pappe. Natürlich hat sich die ganze Familie angesteckt und gerade wir Alten hat es arg erwischt. Auch heute noch recht hinfällig.

Im Erzgebirge gab es übrigens auch in diesem Jahr unheimlich viele Tote, die tatsächlich mit und an dem Virus verstarben. Möchte wahrscheinlich im Erzgebirge gar keiner wirklich wissen, sind aber Tatsachen. 57 Corona-Tote in der 5. Kalenderwoche, Quelle Freie Presse. Dort wurde wenig geimpft.

Zusammenhänge erkennt nur jener, der Wissenschaft anerkennt.